Exact Therapeutics AS Aktie: Jetzt sind alle Dämme gebrochen...

Die technische Analyse der Exact Therapeutics-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 1,06 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,85 EUR weicht somit um -19,81 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,99 EUR) liegt mit einer Abweichung von -14,14 Prozent unter dem letzten Schlusskurs und erhält daher ebenfalls ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt wird die Aktie also charttechnisch als "Schlecht" eingestuft.

Die Einschätzung der Aktienkurse basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Die Analyse der sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren und in den letzten ein bis zwei Tagen positive Themen aufgegriffen wurden. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung die Einstufung "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) für Exact Therapeutics liegt bei 95, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 70,45, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" für 25 Tage führt. Das Gesamtbild ergibt somit ein Rating von "Schlecht".

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufweist, was auf eine mittlere Diskussionsintensität und eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt wird daher die Aktie in diesem Punkt als "Neutral" eingestuft.