Exact Therapeutics AS Aktie: Jetzt kann es ganz schnell gehen!

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, zeigt die Bewegungen der Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen in Bezug auf die Gesamtbewegungen setzt. Der RSI der Exact Therapeutics liegt bei 28,57, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI von 35 für Exact Therapeutics, was auf eine neutral bewertete Situation hinweist. Insgesamt erhält die Exact Therapeutics in dieser Kategorie daher die Einstufung "Gut".

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Exact Therapeutics derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 1,09 EUR, wobei der Aktienkurs (1,08 EUR) um -0,92 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage von 1,09 EUR deutet auf einen "Neutral"-Wert hin. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz für Exact Therapeutics festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht mit "Neutral" bewertet.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Exact Therapeutics wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. Sowohl über den gesamten analysierten Zeitraum als auch in den letzten ein bis zwei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer in die positive Richtung. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt erhält Exact Therapeutics auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Gut"-Bewertung.