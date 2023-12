Exact Therapeutics AS Aktie: Geht es jetzt los?

Die technische Analyse der Aktie von Exact Therapeutics ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 1,09 EUR liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 1,06 EUR liegt. Dies führt zu einer Distanz von -2,75 Prozent zum GD200 und einer Bewertung als "Neutral". Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 1,1 EUR, was zu einem Abstand von -3,64 Prozent führt und ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Bei der Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was erneut zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt aktuell 33,33, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Auch bei einer Ausdehnung der Betrachtung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 37, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Neutral".

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Einschätzungen und Stimmungen rund um die Aktie von Exact Therapeutics größtenteils positiv sind. In den vergangenen Wochen überwogen die positiven Meinungen, was zu einer Gesamtbewertung des Unternehmens als "Gut" führt. Zusammenfassend wird daher die Aktie von Exact Therapeutics bezogen auf die Anlegerstimmung als "Gut" angemessen bewertet.