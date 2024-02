Exact Therapeutics AS Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Die Stimmung und der Buzz rund um Exact Therapeutics in der Internet-Kommunikation haben sich in den letzten Wochen kaum verändert. Es gibt keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie derzeit negativ ist. Der GD200 liegt bei 1,06 EUR, während der Aktienkurs bei 0,935 EUR liegt, was einer Abweichung von -11,79 Prozent entspricht. Das gleiche Bild zeigt sich auch auf Basis der vergangenen 50 Tage, wo eine Abweichung von -9,22 Prozent zu verzeichnen ist. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment war in den letzten Tagen überwiegend negativ, mit nur wenigen neutralen Einstellungen. Die Diskussionen in Bezug auf Exact Therapeutics waren ebenfalls vorwiegend negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung der Aktie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, dass die Exact Therapeutics-Aktie sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis überkauft ist, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine negative Einschätzung für Exact Therapeutics basierend auf der Analyse der Stimmung, der technischen Indikatoren und des Anlegerverhaltens.