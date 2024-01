Exact Therapeutics AS Aktie: Alles unter Kontrolle?

Die Aktie von Exact Therapeutics wird derzeit aus technischer Sicht als "Neutral" eingestuft. Der aktuelle Kurs von 1,04 EUR liegt 0 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Auf der Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -4,59 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen ebenfalls ein neutrales Stimmungsbild. Weder positive noch negative Ausschläge wurden in den letzten Tagen festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Auch der Relative Strength Index (RSI) deutet auf eine neutrale Bewertung hin. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI zeigen Werte, die weder "überkauft" noch "überverkauft" sind.

Zusammenfassend wird die Aktie von Exact Therapeutics aus technischer und sentimentaler Sicht als "Neutral" bewertet.