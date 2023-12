Exact Sciences Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Exact Sciences war in den letzten Tagen hauptsächlich positiv. Laut einer Stimmungsanalyse erhielt das Unternehmen insgesamt neun positive und vier negative Bewertungstage, wobei an einem Tag keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führte.

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten Empfehlungen für Exact Sciences abgegeben haben, bewerten das Unternehmen ebenfalls positiv. Von insgesamt 15 Bewertungen sind 11 positiv und 4 neutral. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 81,21 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 19,79 Prozent entspricht.

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Exact Sciences hat sich im vergangenen Monat deutlich verbessert. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen war höher als üblich und zog vermehrte Aufmerksamkeit der Anleger auf sich. Aufgrund dieser Faktoren erhält die Exact Sciences-Aktie ein insgesamt positives Rating.

In den letzten 12 Monaten konnte Exact Sciences eine Performance von 35,96 Prozent erzielen. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der "Biotechnologie"-Branche hat das Unternehmen eine Outperformance von +8,07 Prozent gezeigt. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Performance von Exact Sciences um 21,91 Prozent über dem Durchschnittswert.

Basierend auf diesen Ergebnissen erhält Exact Sciences insgesamt eine positive Bewertung in Bezug auf die Anlegerstimmung, die Analysteneinschätzung, das Sentiment und den Branchenvergleich des Aktienkurses.