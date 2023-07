Exact Sciences Aktie: Hammer Entwicklung!

Für die Aktie Exact Sciences stehen per 04.07.2023, 02:00 Uhr 93.36 USD an der Heimatbörse NASDAQ CM zu Buche. Exact Sciences zählt zum Segment "Biotechnologie".

Wie Exact Sciences derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 6 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Exact Sciences erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 119,51 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Biotechnologie"-Branche sind im Durchschnitt um 25,89 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +93,61 Prozent im Branchenvergleich für Exact Sciences bedeutet. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 19,66 Prozent im letzten Jahr. Exact Sciences lag 99,85 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Anleger: Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Exact Sciences auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde überwiegend positiv gewesen sind. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien rund um Exact Sciences in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Buy". Damit kommt die Redaktion zu dem Befund, dass Exact Sciences hinsichtlich der Stimmung als "Buy" eingestuft werden muss.

3. Sentiment und Buzz: Exact Sciences lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei nur wenig Aktivität aufgewiesen. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Sell"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was eine Einschätzung als "Hold"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Exact Sciences in diesem Punkt die Einstufung: "Sell".