Exact Sciences Aktie: Gerüchteküche brodelt!

Die technische Analyse der Exact Sciences-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie über die letzten 200 Handelstage bei 75,48 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 60,97 USD deutlich darunter liegt (Unterschied -19,22 Prozent), was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (66,71 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs (-8,6 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Exact Sciences-Aktie beträgt 51,02, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Bei Ausdehnung des RSI auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 62, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit für die RSI eine Einstufung als "Neutral".

Im Branchenvergleich erzielte Exact Sciences in den letzten 12 Monaten eine Performance von 36,37 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Biotechnologie"-Branche im Durchschnitt um -10,16 Prozent gefallen sind, was zu einer Outperformance von +46,53 Prozent führt. Auch im "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Performance von Exact Sciences mit 42,51 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Exact Sciences neutral diskutiert, während in den letzten ein, zwei Tagen vor allem positive Themen im Fokus der Anleger standen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung der Aktie führt. Auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält Exact Sciences insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.