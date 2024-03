Exact Sciences Aktie: Es wird konkret!

Die Aktie von Exact Sciences wurde von insgesamt 7 Analysten bewertet, wobei 6 Bewertungen als "Gut" und 1 als "Neutral" eingestuft wurden. Dies ergibt im Durchschnitt ein Rating von "Gut" für das Wertpapier. Kurzfristig betrachtet ergibt sich ein ähnliches Bild, da innerhalb eines Monats 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einschätzungen vorliegen. Somit kann die Aktie derzeit als "Gut" bewertet werden. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten liegen bei 88,17 USD, was einer potenziellen Steigerung um 44,35 Prozent ausgehend vom letzten Schlusskurs von 61,08 USD entspricht. Daher ergibt sich eine Empfehlung von "Gut" für die Aktie von Exact Sciences.

Im Vergleich zur "Biotechnologie"-Branche verzeichnete Exact Sciences in den letzten 12 Monaten eine Performance von -11,95 Prozent, was eine Underperformance von -8,65 Prozent im Branchenvergleich darstellt. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Rendite von Exact Sciences mit 12,06 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Exact Sciences-Aktie zeigt für die letzten 7 Tage einen Wert von 41, was einer "Neutral"-Bewertung entspricht. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI (55,02) führen zu einer "Neutral"-Einstufung für das Wertpapier.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen deutet darauf hin, dass die Anleger-Stimmung eine "Gut"-Einstufung rechtfertigt. Somit ergibt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ebenfalls eine "Gut"-Einstufung für Exact Sciences.