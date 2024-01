Exact Sciences Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Die Exact Sciences weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,47 Prozent. In der Kategorie "Biotechnologie" erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund der Differenz zu vergleichbaren Werten.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung, dass die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend schlechter wurde. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat abgenommen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Exact Sciences bei 75,5 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 73,98 USD liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aufgrund der -2,01 Prozent Distanz zum GD200. Auf der anderen Seite zeigt der GD50 der letzten 50 Tage eine positive Entwicklung von +12,89 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtnote von "Gut".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Exact Sciences eingestellt waren. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

Insgesamt wird die Exact Sciences-Aktie von der Redaktion daher mit einem "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung bewertet.