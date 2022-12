Ex-Vizepräsidentin des EU-Parlaments Kaili bleibt in U-Haft

BRüSSEL (dts Nachrichtenagentur) - Die ehemalige Vizepräsidentin des EU-Parlaments, Eva Kaili, bleibt für einen weiteren Monat in U-Haft. Das teilte die zuständige Staatsanwaltschaft in Brüssel mit. Diese wirft Kaili neben Korruption auch Mitgliedschaft in einer kriminellen Organisation und Geldwäsche vor.

Zwei belgische EU-Abgeordnete stehen ebenfalls im Fokus. So soll Katar angeblich versucht haben, Entscheidungen des EU-Parlaments zu beeinflussen. Nach Bekanntwerden der Vorwürfe wurde Kaili als Vizepräsidentin des EU-Parlaments abgesetzt.

Foto: über dts Nachrichtenagentur