Ex-VW-Chef Diess soll im Anlegerprozess zur Dieselaffäre aussagen

BRAUNSCHWEIG (dpa-AFX) - Der frühere VW -Vorstandschef Herbert Diess soll am Dienstag (10.00 Uhr) vor Gericht zur Dieselaffäre des Wolfsburger Autobauers aussagen. Diess ist als Zeuge im milliardenschweren Investorenprozess beim Oberlandesgericht in Braunschweig geladen. In dem Verfahren nach Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz (KapMug) ringen Anleger um Schadenersatz. Sie hatten nach dem Auffliegen vom "Dieselgate" Kursverluste in Milliardenhöhe erlitten.

Nach mehreren Jahren Verfahrensdauer will das Gericht mehr als 80 Zeugen hören. Auf der Zeugenliste stehen nach Diess auch die früheren Konzernchefs Matthias Müller (7. Februar) und Martin Winterkorn (14. und 15. Februar)./bch/DP/jha