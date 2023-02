Ex-Bundespräsident Köhler hält Rücktritt immer noch für richtig

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Der frühere Bundespräsident Horst Köhler hält er seinen Rücktritt 2010 weiterhin für richtig. Es hätte nach seiner Meinung das Amt beschädigt, hätte er nach den Vorwürfen weitergemacht, sagte er der "Süddeutschen Zeitung" aus Anlass seines 80. Geburtstags am 22. Februar. Der Auslöser für den Rücktritt war ein Radio-Interview auf dem Rückflug aus Afghanistan.

Darin sprach er davon, im Zweifel sei für Deutschland "auch militärischer Einsatz notwendig, um unsere Interessen zu wahren, etwa freie Handelswege". Darauf warfen SPD und Grüne ihm verfassungswidriges Gerede vor; allerdings war Köhlers Verhältnis zum politischen Betrieb insgesamt angespannt. "Ich war zu der Zeit bereits knapp sechs Jahre Bundespräsident. Stets bemüht, das Amt mit Rechtschaffenheit auszuüben. Niemand konnte ernsthaft annehmen, dass ich kriegslüstern sei", sagte Köhler nun. Er habe die Hoffnung gehabt, dass sein Rücktritt "eine Diskussion über Wahrhaftigkeit in der Politik auslösen würde. Gefehlt." Dem Berliner Politikbetrieb warf Köhler indirekt Unredlichkeit vor. "Ich glaube, die Stärke einer Demokratie lebt letztlich von dem Bemühen um Wahrhaftigkeit: im Sinne von Ehrlichkeit, Integrität, Verpflichtung gegenüber einer Sache." Wer sich dem verpflichtet fühle, könne sich nicht "in solchen Anwürfen vergessen", sagte der Ex-Bundespräsident. "Wenn Wahrhaftigkeit keine Rolle mehr spielt, wenn intransparentes Netzwerken und Medienspin überhandnehmen, ist die Demokratie gefährdet." Er selbst habe "sicherlich zu wenig individuelle Kontakte gepflegt, um das Feld für eine Debatte in der Sache vorzubereiten", so Köhler. Ein Freund, der langjährige SPD-Bundestagsabgeordnete Peter Danckert, habe ihm gesagt: "Du hättest dich viel mehr informell treffen müssen, so wie mit mir." Kumpanei sei aber nie sein Ding gewesen, sagte Köhler. Von 2004 bis 2010 Köhler war Bundespräsident, am 31. Mai jenes Jahres trat er als erster Bundespräsident zurück. Der Ex-Präsident räumte nun ein, dass das umstrittene Interview ein Fehler war. Er habe es müde und unter dem Eindruck eines belastenden Gesprächs mit Bundeswehr-Soldaten in Afghanistan getan, so Köhler. "Ich hätte das in Ruhe machen sollen, gut vorbereitet."

