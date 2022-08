Ex-Apple-Ingenieur, der des Diebstahls von Geschäftsgeheimnissen beschuldigt wird, bekennt sich schuldig

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

CUPERTINO (dpa-AFX) - Ein ehemaliger Mitarbeiter des iPhone-Herstellers Apple Inc. (AAPL), Xiaolang Zhang, hat sich schuldig bekannt, Geschäftsgeheimnisse des Unternehmens gestohlen zu haben, als er von 2015 bis 2018 an einem Projekt für selbstfahrende Autos arbeitete. Zhang bekannte sich am Montag vor einem Bundesgericht in San Jose in allen Anklagepunkten für schuldig. Gerichtsunterlagen zufolge ist Zhangs Einigung mit der amerikanischen… Hier weiterlesen