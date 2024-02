ExGen Resources Aktie: Das hat Gewicht!

Der Relative Strength Index, kurz RSI, gibt Auskunft über die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen in Relation zur Gesamtanzahl der Bewegungen setzt. Der RSI der Exgen liegt bei 100, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 55, was als neutral betrachtet wird und somit zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Im Bereich Sentiment und Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz von Exgen festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass Exgen mit einem Kurs von 0,08 CAD derzeit -11,11 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Bewertung als "Schlecht". Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum GD200 ebenfalls -11,11 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" führt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde in letzter Zeit weder positiv noch negativ über Exgen diskutiert. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Analyse der verschiedenen Kategorien zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für die Aktie von Exgen führt.