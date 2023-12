ExGen Resources Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Die Stimmung unter den Anlegern für die Aktie von Exgen ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt positiv. In den vergangenen zwei Wochen wurden vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Auch der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt eine ausgeglichene Situation. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 liegen bei 50 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung für beide Zeiträume hindeutet.

Die langfristige Kommunikation im Netz über Exgen zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung. Dadurch wird die Einschätzung für diesen Faktor ebenfalls als "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich eine neutrale Einschätzung, da der Aktienkurs der Exgen bei 0,09 CAD liegt, was einem Abstand von 0 Prozent zur 200-Tage-Linie (GD200) entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) weist keine Abweichung auf und signalisiert somit ebenfalls Neutralität.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anleger-Stimmung, der RSI, das Sentiment und die technische Analyse insgesamt zu einer neutralen Bewertung der Exgen-Aktie führen.