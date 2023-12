ExGen Resources Aktie: Ist jetzt alles möglich?

In den vergangenen zwei Wochen wurde Exgen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Unsere Redaktion hat die verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen ausgewertet, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben, und ist zu dem Schluss gekommen, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene die Einstufung "Gut" erlaubt. Auch wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daher erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Exgen bei 0,09 CAD liegt, was einer Entfernung von 0 Prozent vom GD200 (0,09 CAD) entspricht. Dies führt zu einem "Neutral"-Signal aus charttechnischer Sicht. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist ebenfalls einen Kurs von 0,09 CAD auf. Dies bedeutet, dass auch hier ein "Neutral"-Signal vorliegt. Somit wird der Kurs der Exgen-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt für die Exgen-Aktie in den letzten 7 Tagen 50, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 50 und führt somit ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für Exgen.

In Bezug auf Sentiment und Buzz im Internet wurde bei Exgen langfristig eine mittlere Aktivität in den Diskussionen gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.