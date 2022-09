Evusheld von AstraZeneca erhält CHMP-Empfehlung für EU-Zulassung zur Behandlung von COVID-19

Weitere Suchergebnisse zu "AstraZeneca":

LONDON (dpa-AFX) - Der britische Pharmakonzern AstraZeneca plc (AZN.L, AZN) hat am Freitag bekannt gegeben, dass sein Evusheld (Tixagevimab und Cilgavimab, ehemals AZD7442), eine lang wirkende Antikörperkombination, in der Europäischen Union zur Zulassung für die Behandlung von COVID-19 empfohlen wurde. Der Ausschuss für Humanarzneimittel (Committee for Medicinal Products for Human Use, CHMP) der Europäischen Arzneimittel-Agentur hat das Arzneimittel zur Behandlung… Hier weiterlesen