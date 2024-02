Evs Broadcast Equipment ADR Aktie: Das wird bald in aller Munde sein!

Die technische Analyse der Evs Broadcast Equipment zeigt, dass der aktuelle Kurs bei 31,35 EUR liegt, was einer Entfernung von +22,13 Prozent vom GD200 (25,67 EUR) entspricht. Dies signalisiert eine positive Entwicklung. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 29,69 EUR, was zu einem Abstand von +5,59 Prozent führt. Somit wird der Aktienkurs als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen betrachtet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der Evs Broadcast Equipment liegt bei 32,84, was auf eine "Neutral"-Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 45 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

Im Branchenvergleich erzielte die Evs Broadcast Equipment in den letzten 12 Monaten eine Performance von 70,27 Prozent. Dies bedeutet eine Outperformance von +70,27 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Kommunikationsausrüstung"-Branche. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Informationstechnologie"-Sektors liegt die Aktie mit 70,27 Prozent über dem Durchschnittswert. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie bei 7,92, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Somit erhält die Aktie auf fundamentaler Basis ein "Neutral"-Rating.