Evraz Aktie: Das ist erstaunlich

Die Dividendenrendite von Evraz liegt aktuell bei 3,06 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 8,82 Prozent liegt. Dies ergibt eine Differenz von -5,76 Prozent zur Evraz-Aktie. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In Bezug auf den Aktienkurs hat die Aktie von Evraz im vergangenen Jahr eine Rendite von -76,22 Prozent erzielt, was 57,43 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Materialien" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -18,79 Prozent, und Evraz liegt aktuell 57,43 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Die Stimmung rund um die Aktie von Evraz wurde sowohl durch Analysen aus Bankhäusern als auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet bewertet. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ließen auf eine mittlere Aktivität schließen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Insgesamt erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

In den vergangenen zwei Wochen wurde Evraz von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien negativ bewertet. Auch wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Sollten Evraz Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Evraz jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Evraz-Analyse.

Evraz: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...