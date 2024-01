Evraz Aktie: Was war das denn?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Betrachten wir den RSI der letzten 7 Tage für die Evraz-Aktie: Der aktuelle Wert beträgt 50, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und zeigt ebenfalls einen Wert von 50. Daraus ergibt sich ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Zusammenfassend ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für Evraz.

Ein wichtiger Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf Basis dieses Indikators ist Evraz mit einem Wert von 0,47 deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt in "Metalle und Bergbau" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 36,82, was einen Abstand von 99 Prozent ergibt. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Bei der Einschätzung einer Aktie zählen auch weiche Faktoren wie das Sentiment und der Buzz, also die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Für Evraz ergibt sich dabei folgendes Bild: Die Diskussionsintensität im Netz war innerhalb der vergangenen Monate üblich aktiv, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Zusammenfassend ergibt sich damit eine "Schlecht"-Einstufung für Evraz.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Die Analyse von Evraz auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren und auch die Nutzer der sozialen Medien in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen haben. Daher erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Gut". Insgesamt wird Evraz hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.