Evraz Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Evraz bei 0,81 GBP liegt, was einer neutralen Entfernung von 0 Prozent vom GD200 (0,81 GBP) entspricht. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen darstellt, weist ebenfalls einen Kurs von 0,81 GBP auf, was auch zu einem neutralen Signal führt, da der Abstand ebenfalls 0 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Evraz-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt die Rendite der Evraz-Aktie bei -76,22 Prozent, was mehr als 55 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Metalle und Bergbau"-Branche weist eine durchschnittliche Rendite der vergangenen 12 Monate von -21,43 Prozent auf, wobei Evraz mit 54,79 Prozent auch hier deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr erhält sie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Evraz zeigt der RSI7 einen Wert von 50 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI liegt ebenfalls bei 50, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Wertpapier von Evraz somit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Evraz von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen ergab, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung als "Gut". Insgesamt erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung somit eine "Gut"-Einstufung.