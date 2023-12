Evraz Aktie: Ist das wirklich alles?

Der Aktienkurs von Evraz hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -76,22 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -16,61 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Evraz eine Underperformance von -59,61 Prozent aufweist. Der "Materialien"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -16,61 Prozent im letzten Jahr, und Evraz lag 59,61 Prozent darunter. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Was die Dividende betrifft, so kann jemand, der derzeit in die Aktie von Evraz investiert, bei einer Dividendenrendite von 3,06 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Metalle und Bergbau einen geringeren Ertrag von 5,79 Prozentpunkten erzielen. Die Dividenden des Unternehmens fallen somit niedriger aus, was zu einer Bewertung "Schlecht" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns führt.

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index (RSI) auf. Aktuell hat die Evraz einen RSI-Wert von 50, was bedeutet, dass sie weder überkauft noch -verkauft ist, und somit die Einstufung "Neutral" erhält. Dies gilt auch für den RSI25-Wert von 50, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daraus für die RSI die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen für die Evraz-Aktie ein Durchschnitt von 12,44 GBP für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag jedoch bei 0,81 GBP (-93,49 Prozent Unterschied), was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 0,81 GBP, was dazu führt, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe liegt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Evraz somit eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.