Evraz Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

Die Dividendenrendite von Evraz liegt derzeit bei 3,06 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 8,82 % für "Metalle und Bergbau" als niedrig eingestuft wird. Dies ergibt eine Differenz von 5,76 Prozentpunkten und führt zu einer Bewertung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt Evraz eine erhöhte Aktivität im Netz, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum positiv, was zu einer Bewertung als "Gut" führt.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses liegt Evraz mit einer Rendite von -76,22% mehr als 56% unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien". Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche, die auf eine mittlere Rendite von -19,98 % in den vergangenen 12 Monaten kommt, liegt Evraz mit 56,23 % deutlich darunter. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht" in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Evraz zeigt aktuell eine neutrale Einstufung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt ergibt sich für Evraz eine gemischte Bewertung, wobei die Dividendenrendite und die Entwicklung des Aktienkurses im vergangenen Jahr als negativ bewertet werden, während das Sentiment und der Buzz sowie der RSI neutral bis positiv ausfallen.