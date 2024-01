Evotec wird immer uninteressanter …

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Evotec-Aktie derzeit als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 79,58, was eine "Schlecht"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 für 25 Tage bei 53,88 liegt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also eine "Schlecht"-Einstufung auf Basis des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Evotec derzeit eine Rendite von 0 % aus, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,63 % in der "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen"-Branche. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" liegt die Rendite der Evotec-Aktie mit 34,14 Prozent um 41 Prozent über dem Durchschnitt. Die Branche "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen" kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -6,94 Prozent. Auch hier liegt Evotec mit 41,08 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr erhält sie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Im Bereich Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Diskussionintensität in den sozialen Medien langfristig eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte jedoch eine negative Veränderung, was insgesamt zu einem "Schlecht"-Ergebnis für das langfristige Stimmungsbild führt.

Evotec kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Evotec jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Evotec-Analyse.

Evotec: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...