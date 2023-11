Evotec und Dewpoint Therapeutics gehen Partnerschaft ein

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":



Evotec SE (ISIN: DE0005664809) und Dewpoint Therapeutics gaben heute eine strategische F&E-Zusammenarbeit bekannt, um Programme aus Dewpoints führender Onkologie-Pipeline an kondensatverändernden Therapeutika („c-mods“, engl. condensate modifying therapeutics) mit Hilfe von Evotecs branchenführender, vollintegrierter datengesteuerter Plattform („INDiGO“) bis zur Einreichung als neue Prüfpräparate („INDs“, engl. Investigational New Drugs) voranzutreiben.

Die Partnerschaft kombiniert Dewpoints fortgeschrittene Programme der Onkologie-Pipeline, die durch ihre wegweisende Plattform für Kondensatbiologie und K.I.-Technologie zur Identifizierung von Modulatoren biomolekularer Kondensate entdeckt wurden, mit Evotecs führenden Fähigkeiten zur Risikominderung und Beschleunigung von präklinischen Entwicklungskandidaten („PDC“, engl. pre-clinical development candidates) bis zu first-in-human („FIH“) klinischen Studien.

Im Rahmen der Zusammenarbeit wird Evotec ihre vollintegrierte INDiGO-Plattform für die schnelle Entwicklung von Dewpoints Onkologie-Projekten einsetzen, um das Risiko zu verringern und den Weg zu klinischen Studien zu beschleunigen. Die Partnerschaft ermöglicht es Dewpoint gleichzeitig die Kapitaleffizienz zu maximieren und das Risiko zu mindern. Die Vereinbarung mit geteiltem Risiko beinhaltet Meilensteinzahlungen und Lizenzgebühren an Evotec abhängig vom Erfolg der gesamten Programme.

Dr. Matthias Evers, Chief Business Officer von Evotec, kommentierte: „Wir freuen uns, diese strategische Entwicklungspartnerschaft mit Dewpoint einzugehen. Ihr innovativer Ansatz basiert auf einem ganzheitlichen Verständnis, das über Indikationen hinweg neue Ansatzpunkte für Wirkstoffforschung schaffen kann. Durch die Kombination unseres komplementären Fachwissens wird Evotecs Entwicklungsplattform der kapitaleffiziente IND-Motor für diese hochgradig kooperative Partnerschaft sein. Wir freuen uns auf eine enge Zusammenarbeit mit Dewpoints Team, um ihre bahnbrechenden Innovationen für Patient:innen verfügbar zu machen.“

„Dewpoints strategische Partnerschaft mit Evotec nutzt die erstklassige Geschwindigkeit ihrer Entwicklungsplattform, um unsere Onkologie-Produkte schneller in die Klinik zu bringen. Evotecs integrierte hochmoderne Technologien haben sich in der gesamten Branche bei der Entwicklung qualitativ hochwertiger INDs bewährt. Eine strategische Beziehung dieser Art verbessert unsere Entwicklungsmöglichkeiten erheblich, was für ein Unternehmen in unserem Stadium von großer Bedeutung sein kann. Wir freuen uns, dass wir diese Partnerschaft mit einem führenden Unternehmen wie Evotec eingehen konnten,“ fügte Ameet Nathwani, M.D., CEO von Dewpoint hinzu.



