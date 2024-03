Evotec und Claris Ventures kooperieren

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":



Evotec SE und Biotech VC-Unternehmen Claris Ventures („Claris“) gaben heute eine Rahmenvereinbarung bekannt, um Programme von Claris‘ Portfoliounternehmen mit Hilfe von Evotecs vollintegrierter Plattform in die Klinik zu beschleunigen.

Claris‘ Portfolio konzentriert sich auf Biotech-Unternehmen mit Programmen, die kurz vor klinischen Studien stehen, und besteht derzeit aus neun Biotech-Unternehmen in Italien, der Schweiz und Großbritannien. Claris stellt die Ressourcen, Fähigkeiten und Netzwerke zur Verfügung, um präklinische Studien abzuschließen und first-in-human („FIH“) klinische Studien durchzuführen.

Evotec unterstützt bereits Claris‘ Portfoliounternehmen IAMA Therapeutics („IAMA“), ein Biotech-Unternehmen aus Genua, das sich auf innovative Arzneimittel für Hirnerkrankungen konzentriert. Evotec hat präklinische Services für IAMA erbracht, einschließlich einem INDiGO für IAMAs führendes Programm IAMA-6. IAMAs Antrag auf klinische Prüfung („CTA“, engl. Clinical Trial Application) des vollständig in ihrem Besitz befindlichen Programms IAMA-6 wurde im Dezember 2023 positiv beschieden.

Im Januar 2024 gab IAMA die erste Verabreichung in einer FIH Phase-I-Studie bekannt, die von IAMA finanziert und von Evotec geleitet wird. Die Studie untersucht die Sicherheit, Verträglichkeit, Pharmakokinetik, Pharmakodynamik und Nahrungsmittelinteraktionen von IAMA-6. Evotec stellt zudem den Wirkstoff und das Arzneimittel auf ihrem Campus Levi-Montalcini in Verona, Italien, her.

Aufbauend auf der erfolgreichen Zusammenarbeit bietet die Rahmenvereinbarung zur Beschleunigung nun auch Claris‘ weiteren Portfoliounternehmen einen einfachen Zugang zu Evotecs umfassendem Angebot an integrierten Dienstleistungen. Evotec wird auch den erfolgreichen Verlauf der integrierten Programme durch ein Governance-Modell unterstützen.

Dr. Matthias Evers, Chief Business Officer von Evotec, kommentierte: „Wir freuen uns, diese Vereinbarung mit unseren Partnern bei Claris einzugehen. Die Vereinfachung des Prozesses in die Klinik ist einer der wichtigsten Effizienzgewinne unserer voll integrierten F&E-Plattform. Da Claris‘ Portfolio wächst und reift, freuen wir uns auf die Möglichkeit, weiteren Unternehmen einen vereinfachten Zugang zu unserem gesamten Dienstleistungsangebot zu bieten und sie dabei zu unterstützen, ihr Potenzial voll auszuschöpfen.“

Pietro Puglisi, Managing Partner von Claris, fügte hinzu: „Wir freuen uns, diese strategische Partnerschaft mit Evotec einzugehen. Die Vereinbarung verbessert unsere Fähigkeit, die Entwicklung unserer Portfoliounternehmen von der Entdeckung bis zur klinischen Entwicklung zu beschleunigen. Evotecs integrierte Dienstleistungen haben sich als entscheidend für den Fortschritt von IAMA Therapeutics‘ führendem Programm, IAMA-6, erwiesen und wir freuen uns darauf, ihr Fachwissen zu nutzen, um die Entwicklung innovativer Wirkstoffkandidaten in unserem wachsenden Portfolio weiter zu beschleunigen. Diese Zusammenarbeit steht im Einklang mit Claris‘ Engagement für die Förderung von Innovationen und die Bereitstellung wirkungsvoller Lösungen für ungedeckten medizinischen Bedarf.“