Evotec, tut es schon wieder!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Evotec-Aktie unterdurchschnittlich bewertet

Die Evotec-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 3,65 Prozent eine niedrigere Bewertung darstellt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie, da die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen"-Branche -3 beträgt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Evotec-Aktie derzeit bei 322,71 liegt. Dieser Wert ist 180 Prozent höher als der Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche, der bei 115,43 liegt. Daher signalisiert diese Kennzahl eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Evotec-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 19,37 EUR lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug hingegen 14,145 EUR, was einem Unterschied von -26,97 Prozent entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit 17,45 EUR unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich ein positiver Trend bezüglich der Stimmungslage in den sozialen Medien in den vergangenen vier Wochen. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Gut". Allerdings wurde auch eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen registriert, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine unterdurchschnittliche Bewertung der Evotec-Aktie in den verschiedenen Kategorien, die Anleger berücksichtigen sollten.

Sollten Evotec Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Evotec jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Evotec-Analyse.

Evotec: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...