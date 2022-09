Evotec setzt den ersten Spatenstich für die neue Biologika-Anlage J.POD® Toulouse, Frankreich (EU)

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

* J.POD® TOULOUSE, FRANKREICH (EU) BRINGT EINE DISRUPTIVE, FLEXIBEL SKALIERBARE BIOLOGISCHE FERTIGUNGSTECHNOLOGIE IN DIE REGION * DIE FERTIGUNGSANLAGE WIRD voraussichtlich in H2 2024 in Betrieb gehen Hamburg, Deutschland, 16. September 2022: Evotec SE (Frankfurter Wertpapierbörse: EVT, MDAX/TecDAX, ISIN: DE0005664809; NASDAQ: EVO) hat heute offiziell den Bau seiner J.POD®-Produktionsanlage für Biologika auf Evotecs Campus Curie in Toulouse, Frankreich, gestartet. J.POD® Toulouse,… Hier weiterlesen