Evotec erhält Darlehen!

Evotec SE und die Europäische Investitionsbank (EIB) haben ein unbesichertes Darlehen von 150 Mio. EUR bekanntgegeben, um Evotecs F&E-Aktivitäten und den Bau der neuen J.POD®-Anlage in Toulouse zu unterstützen. Diese Finanzierung verstärkt die Unterstützung der EIB für Evotec, das bereits 2017 eine Finanzierung von 75 Mio. EUR erhalten hat. Die Vereinbarung wird während einer Besichtigung des Bauplatzes für die neue Biologika-Produktionsstätte unterzeichnet.

Evotec ist ein Wissenschaftskonzern, der sich auf die Forschung und Entwicklung von Präzisionsmedizin konzentriert. Ziel ist ein weltweiter Zugang zu erstklassigen Therapeutika. Das Unternehmen arbeitet mit großen Pharmafirmen und akademischen Einrichtungen zusammen, um neuartige Therapieansätze zu entwickeln. Die EIB-Finanzierung unterstützt die Unternehmensstrategie mit einer innovativen und flexiblen Struktur. Das Darlehen von 150 Mio. EUR wird in den nächsten drei Jahren investiert. Evotec wird das Geld für Forschung und Entwicklung, Unternehmensbeteiligungen und eine neue Biologika-Produktionsanlage nutzen.

Die EIB unterstützt Evotec durch Finanzierung bei der Forschung in unterversorgten therapeutischen Bereichen. Dies ermöglicht neue innovative F&E-Aktivitäten und die Schaffung neuer Partnerschaften durch die Verwendung von Plattformen für Präzisionsmedizin. Evotec agiert seit 2016 als “Operational VC”-Investor für junge Biotechnologieunternehmen. Durch die Finanzierung wird Evotec in der Lage sein, sein Portfolio weiter auszubauen, das aktuell mehr als 90 Projekte in 30 Unternehmen weltweit beinhaltet. Die Europäische Investitionsbank (EIB) unterstützt die Konstruktion einer hochmodernen Anlage für die kontinuierliche Produktion von Biologika.

