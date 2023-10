Evotec braucht mehr als die heutige Perspektivnews. Handfesteres. Analysten weiterhin bullish.

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Evotec -Biotechnologieaktie als Opfer steigender Zinsen. Generell fanden sich in den letzten Tagen die Biotechnologieaktien unter den grössten Verlierern. Vordergründig geht es um die vorherrschende Meinung am Kapitalmarkt, dass „Biotech“’s auf Kapitalzufuhr angewiesen sind, bevor die langfristigen Forschungsprogramme Erfolge zeigen könnten. So gerät, ohne dass es eine individuelle Newslage es begründen könnte, eine ganze Gruppe von Aktien in Marktschwächephasen unter die Räder. Das gilt für die lange mit hoher Zukunftsprämie gehandelte Evotec SE (FISIN: DE0005664809), die zwar bereits operativ Gewinne erzielt und breitangelegt auf die zukünftigen Zulassungen von Wirkstoffkandidaten, die in mehr als 100 unterschiedlichen Kooperations-Projekten zur Zulassungsreife gebracht werden sollen, hofft, aber halt noch keinen Blockbuster im Portfolio mitentwickelte. Hoffnungswert, mit „verdammt vielen Pfeilen im Köcher“.



Hamburger nach Cyberattacke zurück auf Erfolgspfad? In singapur entsteht was Spannendes, aber kurzfritig kein Gamechanger – in einigen Jahren vielleicht Quelle der Freude.

Heute gaben Evotec SE (FISIN: DE0005664809), ClavystBio, Leaps by Bayer, Lightstone Ventures und Polaris Partners den Start „eines einzigartigen Gründungsvehikels“: In Singapur startet 65LAB, Evotecs erste akademische BRIDGE in Asien, zielt darauf ab, die Wirkstoffforschung und Schaffung neuer medizinischer Unternehmen in Singapur voranzutreiben.

Könnte spannend werden – in einigen Jahren.

Bis dahin Investition in die Zukunft, die sich Evotec leisten kann und muss: „65LAB wurde gegründet, um ein Modell für eine langfristige Partnerschaft zu etablieren, die zukünftiges Unternehmenswachstum und die Entwicklung von Singapurs Biotech-Ökosystem fördert. 65LAB wählt vielversprechende akademische Projekte aus und investiert über einen Zeitraum von 18-24 Monaten bis zu 1,5 Mio. US$ in jedes Projekt. Die Zusammenarbeit ermöglicht es Wissenschaftler:innen der Partner-Institutionen ihre therapeutischen Innovationen durch die Unterstützung von Evotecs Expert-in-Residence als auch durch den direkten Zugang zu den Fähigkeiten des Wissenschaftskonzerns in den Bereichen Wirkstoffforschung, Translation und Entwicklung in allen Krankheitsbereichen und therapeutischen Modalitäten zu beschleunigen. Nach Abschluss werden die Projekte von den 65LAB-Investoren für weitere Investitionen und die Gründung neuer Unternehmen bewertet.“ (CN Evotec, 5.10.2023)

Alles Zukunftsmusik mit derzeit geringer Bilanzrelevanz für Evotec – nicht die Art Meldung, die eine Aktie anspringen lässt. Oder eine fortgesetzte Kursschwäche beendet.

Der Blick der Anleger richtet sich eher auf die Chancen von Zulassungen für Wirkstoffe, an deren Umsetzung Evotec i.d.R. als Kooperationspartner in mehr als 100 einzelnen Forschungsprojekten beteiligt ist. Hier ist weiterhin Geduld angesagt. Nicht neu, nicht überraschend. Strittig in der Finanzcommunity ist, ob die Kursbewertung einer Evotec-Aktie selbst auf dem aktuellen Niveau von gut 17,00 EUR immer noch überbewertet ist. Diese Argumentation stützt sich auf die aktuellen Bilanzkennziffern, die allein keine Marktkapitalisierung von aktuell 3,10 Mrd EUR hergeben sollen.

Bei den Shortsellern, die früher zahlreich auf den Einbruch der Evotec Aktie spekulierten, ist man – durch den teuren Short Squeeze im letzten Jahr klüger geworden – mittlerweile wohl eher mit dem Kursniveau der Evotec fine. Zumindest sprechen die derzeit nur noch zwei Parteien, die überhaupt noch meldepflichtige Short-Positionen (Stand: 4.10.2023) in der Aktie halten, mit insgesamt 1,11% leerverkauften Aktien eine deutliche Sprache: Grosse Einbrüche werden nicht mehr als wahrscheinlich gesehen.

Analysten stehen auf der BUY-Seite bei der Evotec.

Von den 10 covernden Analysten sehen 6 die Evotec Aktie als klaren KAUF, 3 stufen sie als AUFSTOCKEN und einer als HALTEN ein. Es gibt keine Verkaufseinstufung und das mittlere Kursziel beträgt 27,91 EUR. Rund 60% Potential dahin – zum höchsten Kursziel bei 34,00 EUR sind es sogar 94,9 % und selbst das niedrigste Kursziel mit 20,00 EUR liegt deutlich oberhalb des aktuellen Kursniveaus. Potential bei den Profis gesehen – aber die Kurse machen nicht immer das, was die Profis sagen…

Sieht man derzeit an der Börse… Und dennoch bemerkenswert. Noch ist der Aufwärtstrend der Aktie ist gerade noch intakt. Aber Vorsicht geboten. Denn es fehlt nicht viel für den Trendbruch. Dazu kommt, dass die Cyberattacke und deren desaströse – einmalige – Wirkung auf die Bilanzzahlen 2023 bei einigen Kapitalmarktteilnehmern ein gewisses Missbehagen gegenüber der Evotec geweckt haben wird. So gilt: Beinahe ein verlorenes Jahr für die Hamburger – sollte sich nicht wiederholen…



Chart: Evotec AG | Powered by Chart:| Powered by GOYAX.de