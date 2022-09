Evotec beginnt Bau der neuen Biologika-Anlage

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":



Die Evotec SE (ISIN: DE0005664809) begann heute offiziell mit dem Bau ihrer J.POD®-Herstellungsanlage für Biologika auf Evotecs Campus Curie in Toulouse, Frankreich. J.POD® Toulouse, France (EU), die zweite Anlage ihrer Art und die erste auf europäischem Boden, setzt die flexible J.POD®-Technologie von Just – Evotec Biologics ein, um dringend benötigte klinische und kommerzielle Herstellungskapazitäten für Biologika zu schaffen.

Biologika sind eine hochwirksame therapeutische Modalität mit breiter Anwendbarkeit in einem breiten Indikationsspektrum. Allerdings stellt das konventionelle „fed-batch“ Herstellungsverfahren erhebliche Hürden dar, insbesondere bei der Skalierung von der klinischen zur kommerziellen Nutzung. Mit einem modular aufgebauten kontinuierlichen Herstellungsverfahren bietet die J.POD®-Technologie eine hochverdichtete cGMP-Produktion von Biologika im flexiblen Maßstab und reduziert damit sowohl die Skalierungsrisiken als auch die Produktionskosten erheblich.

Im Rahmen einer Veranstaltung auf dem Campus Curie nahmen Jean-Luc Moudenc, Präsident von Toulouse Métropole und Bürgermeister von Toulouse, Jalil Benabdillah, Vizepräsident für Wirtschaft, Arbeit, Innovation und Reindustrialisierung der Region Okzitanien sowie Étienne Guyot, Präfekt von Haute-Garonne und Okzitanien, gemeinsam mit dem Management von Evotec und dessen Tochterunternehmen Just – Evotec Biologics den ersten Spatenstich für die neue Anlage vor. J.POD® Toulouse, France (EU) wird voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2024 in Betrieb gehen und mehr als 150 neue Arbeitsplätze für hochqualifizierte Beschäftigte auf Evotecs Campus Curie in Toulouse schaffen.

Just – Evotec Biologics eröffnete die erste Anlage dieser Art, J.POD® Redmond, WA (US), im August 2021 und begann kurz darauf mit den ersten Produktionsläufen für Partner, darunter das US-amerikanische Verteidigungsministerium („DOD“).

Dr. Craig Johnstone, Chief Operating Officer von Evotec, kommentierte: „Der heutige Spatenstich für J.POD® Toulouse, France (EU), Just – Evotec Biologics‘ zweite J.POD®-Anlage, ist ein wichtiger Meilenstein auf unserem Weg, Biologika global verfügbar zu machen. Wir sind überzeugt, dass die disruptive J.POD®-Technologie das Potenzial besitzt, Biologika in der bestmöglichen Qualität und zu den geringsten Kosten bereitzustellen. Wir sind dankbar, dieses Projekt mit Förderung von der französischen Regierung, der Region Okzitanien, Bpifrance, der Präfektur Haute-Garonne sowie von Toulouse Métropole umsetzen zu können.“

Der Bau von J.POD® Toulouse, France (EU) wird von der französischen Regierung im Rahmen des Programms „Investitionen für die Zukunft“ (frz. programme d’investissements d’avenir) gefördert und wird auch von der Region Okzitanien und von Toulouse Métropole wirtschaftlich unterstützt.



Chart: Evotec Aktie | Powered by Chart:| Powered by GOYAX.de