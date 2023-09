Evotec: Potenzial von über 50 Prozent

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Die Aktie von Evotec hat in den letzten fünf Handelstagen eine negative Kursentwicklung hingelegt und ist um -13,47% gefallen. Am gestrigen Tag fiel der Wert um weitere -2,48%. Die Stimmung am Markt scheint momentan pessimistisch zu sein.

Allerdings sind Analysten optimistischer bezüglich des Unternehmens und sehen das wahre Kursziel bei 28,56 EUR. Sollten sie Recht behalten, hätte die Aktie ein Potential von +53,10%. Derzeit sind fünf Analysten der Meinung, dass es sich hierbei um einen starken Kauf handelt. Zehn weitere setzen die Bewertung auf “Kauf” und zwei Experten bewerten sie mit “halten”. Insgesamt beträgt das Guru-Rating nun 4,18 nach zuvor ebenfalls 4,18.

Fazit: Auch wenn die vergangene Kursentwicklung nicht positiv war – viele Analysten teilen dennoch eine positive Einschätzung zur Zukunft von Evotec mit einem...