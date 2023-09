Evotec: Potenzial steckt in Aktie - Kursziel von 28,56 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Die Aktie von Evotec hat laut Analysten aktuell ein hohes Potenzial und ist unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 28,56 EUR mit einem möglichen Kurspotenzial von +32,84% im Vergleich zum aktuellen Wert.

• Evotec: Verluste am Tag der Handelswoche bei -0,65%

• Durchschnittliches Guru-Rating bei 4,18

• Die positive Einschätzung teilen 88% der Analysten

Gestern fiel die Notierung um -0,65% an der Börse. Bezieht man jedoch die Ergebnisse aus fünf Tagen ein, so beläuft sich das Plus auf +3,81%. Momentan zeichnet sich also eine relative Markt-Optimismus ab.

Das durchschnittliche mittelfristige Ziel prognostizieren Bankanalysten derzeit mit dem Betrag von 28,56 EUR. Wenn diese Prognose eintreffen sollte dann erwartet Investoren ein Kurspotenzial in Höhe von +32.84%. Allerdings meinen nicht alle Analysten dasselbe nach...