Evotec: Potenzial für Kursanstieg von +33,16%

Die Aktie von Evotec hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine negative Entwicklung mit einem Verlust von -4,96% erfahren. Am gestrigen Tag ging der Kurs um weitere -3,40% zurück. Die Stimmung am Markt ist momentan eher pessimistisch.

Dennoch sind Bankanalysten überzeugt davon, dass das wahre Kursziel der Aktie bei 30,60 EUR liegt. Das entspricht einem Potential für einen Anstieg um +33,16%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund des schwachen Trends der jüngsten Vergangenheit.

Aktuell bewerten 5 Analysten die Aktie als starken Kauf und 10 Experten sehen sie zumindest optimistisch und empfehlen ein Kauf-Rating. Nur wenige halten sich neutral mit einer Halten-Bewertung.

Das Guru-Rating bleibt bei einer stabil hohen Bewertung von 4,18.