Evotec: Potenzial für Anleger - Kursziel bei 23,46 €

Laut Analyse wird die Aktie von Evotec momentan nicht adäquat bewertet und bietet Investoren ein erhebliches Aufwärtspotenzial.

• Am 28.04.2023 stieg der Wert um +0,24%

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 23,46 €

• Das Guru-Rating beträgt nun 73,33 nach einer Bewertung von 0

Evotec konnte gestern einen positiven Trend am Finanzmarkt verzeichnen (+0,24%). Trotzdem sank das Ergebnis in den vergangenen fünf Handelstagen (einer ganzen Woche) um -6,50%. Eine pessimistische Stimmung scheint sich also im Moment breitzumachen.

Obwohl das Ende dieser Entwicklung ungewiss ist: Experten sehen ein vielversprechendes Potential für Investoren. Tatsächlich liegt das mittelfristige Kursziel derzeit bei beachtlichen 23,46 €.

Durchschnittlich gehen Bankanalysten davon aus, dass dieses Ziel erreicht werden kann; wodurch eine...