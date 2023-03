Evotec MorphoSys – Zwei Biotech’s mit Zeichen der Stärke am Freitag. Geld von Gates Foundation und der andere stark genug für Anleihenrückkauf.

Evotec MorphoSys – Aktien aus dem Biotechnologiesektor, der in letzter Zeit unter dem Liebesentzug der Märkte leiden musste. Dazu kamen bei MorphoSys hausgemachte Probleme einer „zu teuren“ Übernahme mit schlechtem Timing, was den absehbaren Break-Even weit in die Zukunft schob. Evotec macht Gewinne,

musste seit dem Scheitern einer fortgeschrittenen Wirkstoff-Studie mit Bayer unter dem Generalverdacht leiden, dass möglicherweise die Wirkstoffpipeline doch nicht so erfolgversprechend ist, wie vom Markt zuvor erhofft. „Willkommene Gründe“ direkt beide Unternehmen kräftig abzustrafen. Gestern gab es bei beiden Unternehmen „Hinguckernews“:

Ob diese den Blick wieder etwas freier machen für die beiden Biotech’s und deren Perspektiven, wird sich zeigen. Denkbar wäre es zumindest. Gestern meldete MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003) den Teilrückkauf der ausstehenden Wandelanleihe im Nominalvolumen von 62,9 Mio EUR. Klar zu verstehen als Ausdruck der finanziellen Stärke. Passt zu den zuletzt gemeldeten Bilanzzahlen 2022 und der Aussage, dass die drei fortgeschrittenen Studien, von denen sich MorphoSys sehr viel verspricht, durchfinanziert bis zu einer potentiellen Zulasssung sind.

Und Evotec SE (ISIN: DE0005664809) erhielt eine Förderung von 6,6 Mio USD von der Bill & Melinda Gates Foundation für die Wirkstoffforschung im Bereich Tuberkulose. Bestätigt, dass bereits Frotschritte „vorgelegt werden konnten“ – spricht für die Qualität der Evotec-Forschungsdienstleistung.

MorphoSys Evotec – Rückkäufe zu 64% der Nominale tun der GuV gut und demonstrieren generell finanzielle Stärke. Win-win.

MorphoSys hat einen Teil der von der MorphoSys AG ausgegebenen Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit in 2025 (ISIN DE000A3H2XW6), wie am 23. März 2023 bekanntgegeben, in einem sogenannten Modified Reverse Dutch Auction-Prozess zurückgekauft. Nach Ende des Modified Reverse Dutch Auction-Prozesses hat die Gesellschaft beschlossen, einen Gesamtnennbetrag von 62,9 Mio EUR zurückzukaufen (ca. 19 % des ausstehenden Gesamtnennbetrags).

Der Kaufpreis je Schuldverschreibung im Nennbetrag von 100.000 EUR beträgt 64.000 EUR. Darüber hinaus zahlt die Gesellschaft die auf die Schuldverschreibungen ab dem unmittelbar vorausgehenden Zinszahlungstag (einschließlich) bis zum Tag der Abwicklung des Rückkaufs (ausschließlich) aufgelaufenen Zinsen in Höhe von 283,31 EUR pro Schuldverschreibung. Nach der Abwicklung des Rückkaufs, die voraussichtlich am oder um den 30. März 2023 erfolgen wird, werden noch Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von 262,1 Mio EUR ausstehen.

Wichtiger bei MorphoSys und für die Situation 2024/2025: Die F&E-Aufwendungen bis zu eventuellen Zulassungen seien laut CFO auf dem EKF22 vollständig durchfinanziert – sprich in der MorphoSys-Kasse vorgehalten. Wohl kaum berechenbar und auch nicht in wesentlicher Höhe in 2023 erwartet weitere potentielle Umsätze: So gehe MorphoSys davon aus, Tantiemen für Minjuvi®-Verkäufe außerhalb der USA zu erhalten, ohne sich hier auf konkrete Erwartungen festzulegen. Und auch erwarte man keine wesentlichen zahlungswirksamen Umsätze aus Meilensteinzahlungen im Jahr 2023. Und alles läuft auf 2024/25 hinaus. Bis dahin. Warten. Spekulieren? Beiseitestehen? Frage der Risikoneigung. Mit dem aktuellen Wandelanleihenrückkauf haben die Münchener Stärke demonstriert – und gleichzeitig die GuV „aufpoliert in 2023“ – wobei die Zahlen wenig Relevanz für die zukünftige Bewertung der MorphoSys haben werden – entscheidend sind ausschliesslich die angestrebten Zulassungen und dann realisierten Umsätze …



MorphoSys Evotec – Tuberkuloseforschung mit erfolgversprechenden Ansätzen.

Evotec SE (ISIN: DE0005664809) erweiterte in letzter Zeit die Zahl der „Eisen im Feuer“ – der Kooperationen in einzelnen Wirkstoffgruppen – kontinuierlich – aber der Kurs der Evotec Aktie scheint der Biotechnology-Ablehnungsphase der Anleger verfangen. Selbst die zuletzt von Bristol Myers Squibb erfolgten Milestonezahlungen von insgesamt 75 Mio USD haben daran wenig geändert. Und gestern ging es um vergleichsweise wenig Geld – aber um wissenschaftliche Erfolge:

6 Mio USD von Gates Stiftung für Evotec

Mit der Förderung unterstützt die Stiftung bereits zum zweiten Mal Evotecs Erforschung von TB-Wirkstoffen. Dies ermöglicht demHamburger Unternehmen, ein Portfolio an TB-Wirkstoffforschungsprojekten weiterzuentwickeln, die das Potenzial haben, zu einem universellen, kürzeren, sichereren und einfacheren Behandlungsregime von TB beizutragen.

Das aktuelle Behandlungsregime für medikamentös behandelbare TB, die häufigste und am einfachsten zu behandelnde Form, erfordere, dass Patienten mindestens sechs Monate lang unter direkter Beobachtung eine Kombination von vier Wirkstoffen einnähmen. Für Patienten mit wirkstoffresistenter TB sei das Behandlungsregime noch länger und komplexer, und gehe oft mit erheblichen Nebenwirkungen einher. Ein kürzeres Behandlungsregime, das TB unabhängig von einer bereits bestehenden Arzneimittelresistenz behandle, könne einen erheblichen Nutzen für Patienten sowie Gesundheitssysteme haben.

Dr. Werner Lanthaler, Chief Executive Officer von Evotec, kommentierte: „Wir sind geehrt, eine weitere Förderung von der Bill & Melinda Gates Foundation erhalten zu haben. Die Zunahme arzneimittelresistenter TB und die komplexe und zeitaufwändige Behandlung von Patienten unterstreichen den dringenden Bedarf für eine neue Generation der Behandlungsmöglichkeiten für alle Formen von TB. Die Förderung der Bill & Melinda Gates Foundation ermöglicht es uns, unser Engagement für die globale Gesundheit fortzusetzen und auszubauen, um einen bedeutsamen Beitrag zum Erreichen des United Nation Sustainable Development Goal („SDG“) Nr. 3 zu leisten und eine einfachere, sicherere und schnellere Behandlung für Patienten weltweit zu schaffen.“

Und was könnte die Erholung der Evotec Aktie stören? Shortseller?

Wichtig zu wissen dabei. Die Evotec Aktie findet – klares Signal – kaum noch das Interesse der Shortseller. Derzeit Stand 16.03.23, sind in Summe 0,56 % der Evotec Aktien in meldepflichtigen Positionen (mindestens 0,5%) leerverkauft im Bundesanzeiger registriert. Also „short“. Selbst wenn man die vielleicht in zwei- oder dreifacher Positionsgrösse nicht meldepflichtigen Shortpositionen hinzurechnet, ist die Erwartung auf fallende Kurse der Evotec Aktie im langjährigen Vergleich äusserst gering ausgeprägt. Natürlich hat der Short Squeeze im „Gamestop-Zusammenhang“ die Shortseller bei der Evotec Aktie vorsichtiger werden lassen. Aber selbst diese Vorsicht erklärt nur teilweise die relativ geringe Shortquote. Also sollte erstmal von der Shortsellingseite keine Störung eines möglichen Kursanstiegs ausgehen.