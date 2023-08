Evotec: Ein Kursziel von 29,58 EUR - Experten sagen eine Unterbewertung voraus

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Die Aktie von Evotec hat gestern am Finanzmarkt um +0,74% zugelegt, was einen Gesamtanstieg in den letzten fünf Handelstagen auf +0,48% bedeutet. Insgesamt ist die Marktstimmung derzeit jedoch relativ neutral.

Das mittelfristige Kursziel für Evotec beträgt laut Bankanalysten im Durchschnitt 29,58 EUR. Dies würde ein Potenzial von +28,11% gegenüber dem aktuellen Kurs eröffnen. Allerdings sind nicht alle Analysten dieser Meinung nach einem neutralen Trend in der jüngsten Vergangenheit.

Von insgesamt 17 Analysten empfehlen fünf ein starkes Kaufsignal und zehn raten zum Kauf. Zwei haben eine neutrale Position eingenommen und bewerten es als “Halten”. Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,18.

Insgesamt bleiben die meisten Analysten optimistisch mit einer positiven Einschätzung von +88,24%.