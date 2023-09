Evotec: Kursziel von 28,56 EUR wird erwartet

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Derzeit wird die Aktie von Evotec laut Bankanalysten unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel der Experten liegt bei 28,56 EUR und würde somit ein Potenzial von +33,27% für Investoren bieten.

• Positive Entwicklung am Markt mit +0,66%

• Stimmung der Analysten ist überwiegend optimistisch

• Fünf Analysten empfehlen Kauf, zehn sehen die Aktie als starkes Kaufobjekt

Am gestrigen Handelstag legte die Aktie um +0,66% zu. Insgesamt summiert sich das Plus in den vergangenen fünf Tagen auf +1,18%. Die Analysten scheinen ob dieser Entwicklung nicht überrascht zu sein und sind überwiegend optimistisch gestimmt.

Das Guru-Rating hat sich aktuell auf 4,18 verbessert (vorher “Guru-Rating ALT”). Von insgesamt siebzehn Analysedurchgängen empfehlen fünf Analysten einen klaren Kauf der Evotec-Aktie. Weiterhin betrachten zehn Experten das...