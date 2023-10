Evotec: Kursziel von 28,56 EUR eröffnet Investoren großes Potenzial

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Die Aktie von Evotec hat sich gestern um +2,36% am Finanzmarkt entwickelt. Insgesamt beträgt das Ergebnis der vergangenen fünf Handelstage -1,20%. Auch wenn die Entwicklung nicht ganz den Erwartungen der Bankanalysten entspricht, so sind diese doch weiterhin zuversichtlich. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 28,56 EUR und würde somit ein großes Potenzial in Höhe von +51,11% für Investoren eröffnen.

• Am 29.09.2023 stieg die Aktie von Evotec um weitere +2,36%

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 28,56 EUR

• Der Anteil optimistischer Analysten beträgt +88,24%

Aktuell empfehlen fünf Analysten einen Kauf der Aktie und zehn setzen sie auf “Kauf”. Zwei Experten positionieren sich mit “halten”. Mit einem Guru-Rating von nunmehr 4,18 nach vorherigen 4,18 erhält die positive Einschätzung eine zusätzliche Bestätigung durch den...