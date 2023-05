Evotec: Kursziel von 23,46 EUR aufgestellt - Analysten optimistisch

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Die Aktie von Evotec hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine starke Entwicklung hingelegt und verzeichnete gestern einen Anstieg um +0,85%. Insgesamt beläuft sich die prozentuale Steigerung damit auf +15,99%, was für eine positive Stimmung am Markt sorgt.

Laut Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel derzeit bei 23,46 EUR. Dies würde Investoren ein Potenzial von +23,93% eröffnen. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach dem jüngsten positiven Trend. Von insgesamt 15 befragten Analysten empfehlen jedoch immer noch 11 Experten (73,33%) den Kauf der Aktie. Vier weitere halten sie für einen starken Kauf.

Das Guru-Rating zeigt ebenfalls Optimismus und wurde nun mit einem Wert von 3,93 bewertet.

Zusammenfassend bleibt festzuhalten: Die Aktie von Evotec wird aktuell als unterbewertet angesehen und...