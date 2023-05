Evotec - Kursziel von 23,46 EUR in Sicht

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Die Aktie des Biotech-Unternehmens Evotec hat gestern eine Kursentwicklung von +2,02% hingelegt und damit ihre positive Entwicklung der vergangenen fünf Handelstage fortgesetzt. Die Bankanalysten sind sich einig: Das mittelfristige Kursziel liegt bei 23,46 EUR.

• Am 31.05.2023 mit +2,02%

• Das Kurspotenzial beträgt +16,02%

• Guru-Rating erhöht auf 3,93

Ein Investment in Evotec könnte also lohnend sein und Anlegern ein Potenzial von +16,02% eröffnen. So sehen es auch die meisten Analysten: Während vier Experten die Aktie als starken Kauf empfehlen und sieben weitere als Kauf einschätzen (insgesamt also +73,33%), raten drei dazu zu halten und lediglich einer zum Verkauf.

Das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” bestätigt die positive Einschätzung; das Rating wurde nun auf 3,93 angehoben.