Evotec: Kursziel bei 30,60 EUR - Optimismus unter Analysten bleibt bestehen

Die Aktie von Evotec hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine erfreuliche Entwicklung hingelegt und konnte sich um +9,40% steigern. Am gestrigen Tag allein stieg sie um weitere +2,22%. Die optimistische Stimmung am Markt spiegelt sich auch in der Einschätzung der Bankanalysten wider.

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel für Evotec bei 30,60 EUR. Dies entspricht einem Potenzial von +27,66% gegenüber dem aktuellen Kurs. Von insgesamt 17 Experteneinschätzungen empfehlen 15 die Aktie zum Kauf oder halten sie zumindest für aussichtsreich. Nur zwei Analysten bewerten die Aktie neutral.

Das Guru-Rating verbleibt mit einem Wert von 4,18 auf dem bisherigen Niveau und unterstützt somit zusätzlich den positiven Trend des Biotech-Unternehmens.