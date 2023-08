Evotec: Kursziel bei 29,58 EUR - Analyse zeigt starkes Potenzial

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Die Aktie von Evotec verzeichnete gestern einen Rückgang von -1,46% und eine negative Entwicklung der letzten fünf Handelstage um -7,09%. Trotzdem liegt das mittelfristige Kursziel bei 29,58 EUR. Dies entspricht einem enormen Potenzial von +45,71%, sollten die Analysten Recht behalten.

• Evotec: Am 18.08.2023 mit -1,46%

• Das Kursziel von Evotec liegt bei 29,58 EUR

• Guru-Rating von Evotec bleibt das selbe mit 4,18

Aktuell empfehlen fünf Bankanalysten den Kauf der Aktie und zehn weitere bezeichnen sie als “Kauf”. Lediglich zwei Experten haben sich für ein “Halten” ausgesprochen. Insgesamt wurden lediglich neutrale bis positive Ratings abgegeben und das Guru-Rating beläuft sich auf unverändert hohe 4,18 Punkte.

In Anbetracht dieser Einschätzungen können Investoren in Erwägung ziehen in diese Aktie zu investieren und dabei...