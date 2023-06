Evotec: Kurspotenzial von +20,00% - Kursziel bei 25,50 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Die Aktie von Evotec hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine positive Entwicklung hingelegt und am gestrigen Tag ein Plus von +4,22% erreicht. Damit liegt die Stimmung derzeit relativ neutral.

Allerdings ist das mittelfristige Kursziel für die Aktie laut durchschnittlicher Einschätzung der Bankanalysten bei 25,50 EUR angesetzt. Wenn diese Prognose zutrifft, ergibt sich ein attraktives Kurspotenzial von +20,00%.

Aktuell empfehlen vier Analysten einen Kauf der Aktie und sieben bewerten sie als optimistisch mit “Kauf”. Drei Experten halten die Aktie für neutral (“halten”) und nur einer rät zum Verkauf.

Insgesamt sind also etwa drei Viertel aller Analysten noch immer positiv gestimmt (+73,33%). Auch das Guru-Rating zeigt Optimismus und liegt nun bei 3,93 nach zuvor ebenfalls 3,93 Punkten.

Das Potenzial für Investoren...