Evotec: Kurspotenzial bei +39,66% - Aktie laut Analysten unterbewertet

Die Evotec-Aktie hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine positive Performance erzielt und am gestrigen Tag mit einem Plus von +1,53% geschlossen. Die Bankanalysten sind der Meinung, dass die Aktie aktuell nicht richtig bewertet ist und ein mittelfristiges Kursziel von 30,60 EUR aufweist.

• Am 14.07.2023 legte die Aktie um +1,53% zu

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 30,60 EUR

• Laut 88,24% der Analysten ist die Evotec-Aktie ein Kauf

Sollten die Prognosen eintreffen, würde sich das Kurspotenzial für Investoren auf +39,66% belaufen. Von insgesamt 17 Analysten empfehlen fünf einen starken Kauf der Aktie und weitere zehn bewerten sie als “Kauf”. Zwei Experten teilen ihre Einschätzung als “halten” ein.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,18 und bestätigt damit weiterhin eine positive...