Evotec Formycon Apontis – dreimal Fortschritte gemeldet. Dreimal Aktien unbeeindruckt.

Evotec Formycon Apontis – Aktien aus dem „Medizin“-Bereich. Unterschiedlicher geht kaum: Die Hamburger Evotec von einigen als „Gewinner des KI-Trends“ ausgerufen, wird zu sehr hohen Multiples gehandelt. Eine Wette auf den Erfolg der Mischung aus Forschung für Dritte,

eigene Forschungsanstrengungen in frühen Stadien der Entwicklung. Dazu mit finanzieller Kraftanstrengung vorfinanzierte Produktionsanlagen für Biologika – während man in den USA bereits produziert, wird die Zwillingsanlage in Toulouse gerade errichtet. Während sich Evotec in der Produktion von Biosimilars grosse Chancen ausrechnet, widmet sich die in Planegg bei München angesiedelte Formycon aktuell äusserst erfolgreich der Entwicklung und Zulassung von Biosimilars – von der technisch-pharmazeutischen Entwicklung über die klinischen Studien bis zur Erstellung und Einreichung der Zulassungsunterlagen. Hier steht man noch in der Aufbauphase, macht also Verluste. Schlecht in Zeiten der steigenden Zinsen, zumindest nach Sicht des Kapitalmarktes.

In der Riege der mit Abstand kleinste Vertreter: Apontis. Hier verfolgt man das Ziel der sogenannten Single Pill zum Durchbruch zu verhelfen – durch Studien konnte durch die Einnahme einer Pille, die mehrere normalerweise parallel einzunehmende Wirkstoffe enthält, eine signifikante Verbesserung der Mortalitätsrate feststellen. Alle drei heute mit Meldungen, die bei den Anlegern keine grosse Reaktion ausgelöst haben. Manchmal wirkt eine New’s ja verzögert,…

Evotec Formycon Apontis – Bayer zahlt Milestone.

Evotec SE (ISIN: DE0005664809) erweiterte in letzter Zeit die Zahl der „Eisen im Feuer“ – der Kooperationen in einzelnen Wirkstoffgruppen – kontinuierlich, dazu kam der Ausbau der Biologika-Produktionskapazitäten neuerdings mit dem wichtigen Kooperationspartner Sandoz. Novartis Tochter, am US-Produktionsort. Heute nun eine Wasserstandsmeldung, die auf mehr hoffen lässt:

Evotec erhält eine Meilensteinzahlung in Höhe von 2 Mio EUR von der Bayer AG, durch die erste Verabreichung einer Prüfsubstanz an den ersten Patienten im Rahmen einer Phase-I-Studie im Bereich Nierenerkrankungen ausgelöst. Teil der Evotec-Bayer Multi-Target-Forschungszusammenarbeit im Bereich Nierenerkrankungen: Bei der Prüfsubstanz handelt es sich um einen „monoklonalen Antikörper („mAb“), der auf das Protein Semaphorin-3A („Sema3A“) abzielt, und der als potenzielle first-to-market-Behandlung gegen das Alport-Syndrom„, eine seltene genetische Nierenerkrankung, entwickelt wird.

Teil der seit September 2016 laufenden Zusammenarbeit von Evotec und Bayer

Im Rahmen der Vereinbarung hat Evotec Anspruch auf klinische und kommerzielle Meilensteinzahlungen sowie gestaffelte Lizenzgebühren vom Nettoumsatz, abhängig von dem zukünftigen Fortschritt während der klinischen Entwicklung und der möglichen Kommerzialisierung des Wirkstoffes. Und Dr. Cord Dohrmann, Chief Scientific Officer von Evotec, kommentierte:

„Wir freuen uns sehr, dass Bayer mit einem Asset aus unserer Multi-Target-Forschungsallianz im Bereich Nierenerkrankungen in die Phase-I der klinischen Entwicklung voranschreitet. Neuartige klinische Kandidaten, die auf einem verbesserten Verständnis chronischer Nierenerkrankungen aufbauen, werden dringend benötigt, um das breite Spektrum an Krankheitsphänotypen, die wir in diesem Bereich beobachten, wirksam zu behandeln. Der gemeinsam entwickelte monoklonale Antikörper, der auf Sema3A abzielt, stellt als neuartiger klinischer Kandidat nach weiterer klinischer Prüfung potenziell eine dringend benötigte Therapieoption für Patient:innen mit dem Alport-Syndrom dar.“

Und was könnte die Kursentwicklung der Evotec Aktie stören? Shortseller?

Wichtig zu wissen dabei. Die Evotec Aktie findet zwar mittlerweile wieder etwas mehr Interesse bei den Shortsellern, aber immer noch kein Vergleich zu den Zahlen vor dem Short-Squeeze im Gamestopp-Umfeld. I Nachdem am 16.03.23 nur noch 0,56 % der Evotec Aktien in meldepflichtigen Positionen (mindestens 0,5%) leerverkauft im Bundesanzeiger registriert waren, sind es mittlerweile – Stand 28.06.2023 – seit dem 21.06. wieder 1,59 % an meldepflichtigen Positionen. Also „short“. Selbst wenn man jetzt die vielleicht in zwei- oder dreifacher Positionsgrösse nicht meldepflichtigen Shortpositionen hinzurechnet, ist die Erwartung auf fallende Kurse der Evotec Aktie im langjährigen Vergleich noch immer gering ausgeprägt. Natürlich hat der Short Squeeze im „Gamestop-Zusammenhang“ die Shortseller bei der Evotec Aktie vorsichtiger werden lassen. Aber selbst diese Vorsicht erklärt nur teilweise die relativ geringe Shortquote. Also scheinen derzeit auf der Shortsellingseite keine kräftigen Kursverluste erwartet zu werden.