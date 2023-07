Evotec Biologics: Zweiter Auftrag vom US Verteidigungsministerium

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":



Die Evotec SE (ISIN: DE0005664809) gab heute bekannt, dass ihre in Seattle ansässige Tochtergesellschaft Just – Evotec Biologics, Inc. vom US-amerikanischen Verteidigungsministerium („DOD“) einen Auftrag im Wert von bis zu 74 Mio. $ für die schnelle Entwicklung von auf monoklonalen Antikörpern („mAb“) basierenden Arzneimittel-Prototypen gegen Orthopoxviren erhalten hat.

Just – Evotec Biologics wird im Rahmen des Vertrags Prototypen für Arzneimittel entwickeln – von der Entdeckung bis zur Durchführung klinischer First-in-Human-Studien der Phase I. Die Forschungsaktivitäten umfassen sowohl die Entdeckung von neuen mAbs durch KI-gestütztes de-novo-Antikörperdesign als auch die Evaluierung von bestehenden mAbs. Um eine schnelle Entwicklung zu ermöglichen, wird Just – Evotec Biologics ihre Technologieplattform J.DESIGN einsetzen, unter anderem für Moleküloptimierung, Zelllinien- und Prozessentwicklung bis hin zur verdichteten Produktion im kontinuierlichen Herstellungsverfahren in Just – Evotec Biologics‘ fortschrittlicher Entwicklungs- und Produktionsanlage J.POD Redmond, WA (USA). Evotec wird darüber hinaus ihre Kompetenzen für die präklinische und klinische Entwicklung von Biologika einbringen. Die rasche, kosteneffiziente Entwicklung von mAb-Produktprototypen wird zu einer beschleunigten Bereitstellung sicherer und wirksamer medizinischer Gegenmaßnahmen auf der Basis von mAbs zur Bekämpfung von Orthopoxviren führen.

Dr. Linda Zuckerman, Executive Vice President Global Head Biotherapeutics bei Just – Evotec Biologics, kommentierte: „Es ist für uns eine Ehre unsere Zusammenarbeit mit dem JPEO-CBRND des US-Verteidigungsministeriums auf dieses zweite Zielprogramm auszuweiten, um das beschleunigte Antikörperprogramm (engl. Accelerated Antibodies Program) des DOD zu unterstützen. Wir freuen uns, dass wir entscheidende Fähigkeiten in der Biologika-Entwicklung einbringen können, um dieses wichtige Programm für das DOD zu beschleunigen.”

Dr. Werner Lanthaler, Chief Executive Officer von Evotec, fügte hinzu: „Wir freuen uns sehr, unsere Arbeit für das DOD mit diesem zweiten Programm von strategischer nationaler Bedeutung auszubauen. Just – Evotec Biologics‘ integrierte J.DESIGN-Plattform ist die perfekte Lösung für die schnelle und kosteneffiziente Entwicklung und Produktion von hochwertigen medizinischen Gegenmaßnahmen und wir freuen uns dem DOD eine Lösung für integrierte Forschung, Entwicklung und Produktion zu bieten.“

Bruce Goodwin, Joint Project Lead for CBRND Enabling Biotechnologies, fügte hinzu: „JPEO-CBRND-EB freut sich darüber mit Just – Evotec Biologics bei diesem innovativen und bedeutsamen Programm zum Schutz der Einsatzkräfte zusammenzuarbeiten.”

Der Auftrag wurde vom JPEO-CBRND Enabling Biotechnologies des DOD in Zusammenarbeit mit der Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA), durch das Medical CBRN Defense Consortium in Zusammenarbeit mit der Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA) des US-amerikanischen Gesundheitsministeriums („HHS“, engl. U.S. Department of Health and Human Services) innerhalb der Administration for Strategic Preparedness and Response (ASPR) durch das Medical CBRN Defense Consortium (MCDC) Other Transaction Authority (OTA) unter der Auftragsnummer MCDC2203-001 an Just – Evotec Biologics vergeben.

Im September 2022 hat man einen ersten Auftrag im Rahmen des beschleunigten Antikörperprogramms für die Entwicklung von mAbs gegen die Pest erhalten.



