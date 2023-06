Evotec: Beeindruckendes Potenzial von nahezu 20% - Zielkurs bei 25,50 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Die Aktie des Biotech-Unternehmens Evotec ist nach Ansicht der Analysten aktuell unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 25,50 EUR – ein Plus von fast 20%. Am gestrigen Handelstag legte die Aktie um +2,75% zu und in den vergangenen fünf Tagen stieg sie insgesamt um +0,14%.

• Evotec: Letzte Woche mit einem Anstieg von +0,14%

• Kurspotenzial in Höhe von fast 20%

• Der Trend-Indikator “Guru-Rating” hat sich verbessert auf 3,93

Sollten die Bankanalysten Recht behalten und das anvisierte Kursziel erreicht werden, können Investoren mit einer Rendite im Bereich von knapp 20% rechnen. Allerdings sind nicht alle Experten dieser Meinung; während vier Analysten die Aktie als stark kaufenswert erachten und sieben weitere zum Kauf raten (insgesamt also mehr als zwei Drittel), empfehlen drei andere Experten lediglich den Halt...