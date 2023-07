Evotec: Analysten sehen Kursziel bei 30,60 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Die Aktie von Evotec hat in den vergangenen fünf Handelstagen ein Plus von +7,86% verzeichnet und gestern weitere +2,25%. Die Stimmung am Markt ist derzeit relativ optimistisch.

Das mittelfristige Kursziel für die Evotec-Aktie liegt laut Bankanalysten bei 30,60 EUR. Sollte sich diese Einschätzung bewahrheiten, ergibt sich ein Potenzial von +40,30%. Zwar teilen nicht alle Experten diese Auffassung – jedoch empfehlen 15 der insgesamt 17 Analysten den Kauf oder das Halten der Aktie.

Das Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 4,18 auf demselben Niveau wie zuvor.